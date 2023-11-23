Яков Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Фёдор Иванов
Мать: Анисья Иванова
Яков Федорович (1748 — ?) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Федора Ивановича. Служил священником в том же селе. О семье его данных нет. Источники: Форум ... Показать все
Смерть
Неизвестно