Яков Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1724 г.р.

Мать

1724 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Анисья Иванова

Яков Федорович (1748 — ?) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Федора Ивановича. Служил священником в том же селе. О семье его данных нет. Источники: Форум ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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