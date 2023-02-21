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Локарев Анатолий Константинович

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Место рождения

Ташкент УзССР

Дата рождения

10.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1976

Отец: Локарев Константин Георгевич

Мать: Локарева Любовь Алексеевна

Ташкент УзССР
Образование
С 1996 по 2001
Мирзо-Улугбекский Колледж Информатики (МУПКИ)
средне-специальное
Рождение ребёнка
06.09.2003

Сын: Локарев Богдан Анатольевич

Мать ребёнка: Локарева Наталья Александровна

Политотдел Ташкент Узбекистан
Бракосочетание
27.07.2014

Жена: Локарева Наталья Александровна

Ташкент Узбекистан
Образование
Неизвестно
школа 47 Ташкент
среднее
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