Локарев Анатолий Константинович
Место рожденияТашкент УзССР
Дата рождения10.07.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1976
Ташкент УзССР
Образование
С 1996 по 2001
Мирзо-Улугбекский Колледж Информатики (МУПКИ)
средне-специальное
Рождение ребёнка
06.09.2003
Сын: Локарев Богдан Анатольевич
Мать ребёнка: Локарева Наталья Александровна
Политотдел Ташкент Узбекистан
Бракосочетание
27.07.2014
Ташкент Узбекистан
Образование
Неизвестно
школа 47 Ташкент
среднее