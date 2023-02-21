Смирнова Агрипина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Агрипина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1894 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1894

Дочь: Зварыгина Мария Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Флегонтович

Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Александр Флегонтович

Смерть
Неизвестно
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