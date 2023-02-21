Смирнова Агрипина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.07.1894
Дочь: Зварыгина Мария Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Флегонтович
Рождение ребёнка
1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Александр Флегонтович
Смерть
Неизвестно