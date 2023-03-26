Игнатова Александра Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1912 ст.
Дочь: Игнатова Ольга Николаева
Отец ребёнка: Игнатов Николай Федоров
Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно