Игнатова Александра Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатова Александра Андреева

Игнатова Александра Андреева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1912 ст.

Дочь: Игнатова Ольга Николаева

Отец ребёнка: Игнатов Николай Федоров

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатов Николай Федоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close