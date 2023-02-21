Куракина Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1834
Сын: Куракин Павел Егоров
Отец ребёнка: Куракин Егор Филипов
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куракин Егор Филипов
Смерть
Неизвестно