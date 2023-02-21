Куракина Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1834

Сын: Куракин Павел Егоров

Отец ребёнка: Куракин Егор Филипов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куракин Егор Филипов

Смерть
Неизвестно
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