Гавриленко Виталий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1950
Дата смерти01.01.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1967
Сын: Гавриленко Игорь Витальевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1977
Сын: Гавриленко Вячеслав Витальевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.01.1992