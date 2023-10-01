Гавриленко Виталий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко Виталий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1950

Дата смерти

01.01.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1967

Сын: Гавриленко Игорь Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1977

Сын: Гавриленко Вячеслав Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.01.1992

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