Хвостиков Матвей (Матфей) Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
24.10.1899 ст.
Рождение ребёнка
09.08.1900
Дочь: Хвостикова Васса Матвеевна
Мать ребёнка: Хвостикова Марина Трофимовна
Рождение ребёнка
01.04.1902
Сын: Хвостиков Иосиф Матвеевич
Мать ребёнка: Хвостикова Марина Трофимовна
Рождение ребёнка
01.08.1903
Сын: Хвостиков Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Хвостикова Марина Трофимовна
Рождение ребёнка
20.06.1906
Дочь: Хвостикова Агриппина Матвеевна
Мать ребёнка: Хвостикова Марина Трофимовна
Рождение ребёнка
27.12.1908
Дочь: Хвостикова Анисия Матвеевна
Мать ребёнка: Хвостикова Марина Трофимовна
Рождение ребёнка
29.04.1914
Дочь: Хвостикова Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Хвостикова Марина Трофимовна
Смерть
Неизвестно