Хвостиков Матвей (Матфей) Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостиков Матвей (Матфей) Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Хвостиков Прокофий (Прохор/Порфирий) Павлович

Мать: Хвостикова Наталья Прокопьевна

Бракосочетание
24.10.1899 ст.

Жена: Хвостикова Марина Трофимовна

Рождение ребёнка
09.08.1900

Дочь: Хвостикова Васса Матвеевна

Мать ребёнка: Хвостикова Марина Трофимовна

Рождение ребёнка
01.04.1902

Сын: Хвостиков Иосиф Матвеевич

Мать ребёнка: Хвостикова Марина Трофимовна

Рождение ребёнка
01.08.1903

Сын: Хвостиков Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Хвостикова Марина Трофимовна

Рождение ребёнка
20.06.1906

Дочь: Хвостикова Агриппина Матвеевна

Мать ребёнка: Хвостикова Марина Трофимовна

Рождение ребёнка
27.12.1908

Дочь: Хвостикова Анисия Матвеевна

Мать ребёнка: Хвостикова Марина Трофимовна

Рождение ребёнка
29.04.1914

Дочь: Хвостикова Пелагея Матвеевна

Мать ребёнка: Хвостикова Марина Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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