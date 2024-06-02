Сашкин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сашкин Григорий

Место рождения

с.Гоголь-Бор Земетчинский район Пензенской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панин (Панина (Сашкина)) Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Сашкина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сашкина Анна

Смерть
Неизвестно

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