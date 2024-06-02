Сашкин Григорий
Место рожденияс.Гоголь-Бор Земетчинский район Пензенской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панин (Панина (Сашкина)) Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Сашкина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сашкина Анна
Смерть
Неизвестно