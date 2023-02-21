Филиппов Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1916 ст.

Сын: Филиппов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Филиппова Мария Ивановна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1916 ст.
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Мещанин города Воронеж.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Мария Ивановна

Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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