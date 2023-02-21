Филиппов Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1916 ст.
Сын: Филиппов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Филиппова Мария Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1916 ст.
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Мещанин города Воронеж.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппова Мария Ивановна
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно