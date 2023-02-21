Осипова Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Осипов Владимир Афанасьевич
Мать: Кочнева Анна Павловна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Томашук Ирина Всеволодовна
Отец ребёнка: Томашук Всеволод Дионисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томашук Наталья Всеволодовна
Отец ребёнка: Томашук Всеволод Дионисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно