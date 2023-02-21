Осипова Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова Людмила Владимировна

Осипова Людмила Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Осипов Владимир Афанасьевич

Мать: Кочнева Анна Павловна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Томашук Ирина Всеволодовна

Отец ребёнка: Томашук Всеволод Дионисович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томашук Наталья Всеволодовна

Отец ребёнка: Томашук Всеволод Дионисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томашук Всеволод Дионисович

Смерть
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close