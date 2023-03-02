Лапин Ян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапин Ян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1910

Сын: Лапин (лепо) Федор (Альфред) (Янович)

Мать ребёнка: Лапина Елизавета

Латвия, Курляндская губерния, хутор Карклово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Лапина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Лапина Елизавета

Смерть
Неизвестно
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