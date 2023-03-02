Лапин Ян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1910
Сын: Лапин (лепо) Федор (Альфред) (Янович)
Мать ребёнка: Лапина Елизавета
Латвия, Курляндская губерния, хутор Карклово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Лапина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лапина Елизавета
Смерть
Неизвестно