Рыгалин Лифан Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыгалин Лифан Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыгалин Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Петр Лифанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1683

Сын: Варфоломей Лифанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1689

Сын: Евдоким Лифанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофей Лифанов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Московская область д. Леонтьева
Смерть
Неизвестно
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