Рыгалин Лифан Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыгалин Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Петр Лифанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1683
Сын: Варфоломей Лифанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1689
Сын: Евдоким Лифанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей Лифанов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Московская область д. Леонтьева
Смерть
Неизвестно