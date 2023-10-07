Котов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1928
Сын: Котов Вениамин Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Старая Гольчиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1959
д. Старая Гольчиха