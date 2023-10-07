Котов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1928

Сын: Котов Вениамин Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Старая Гольчиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1959
д. Старая Гольчиха
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