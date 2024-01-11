(Ермакова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермакова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ермаков Илья

Мать: Ермакова Матрена

Смерть
1967
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