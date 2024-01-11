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(Ермакова) Ольга
(Ермакова) Ольга
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Дата смерти
1967
Пол
Женский
Отец
Ермаков Илья
1866 г.р.
Мать
Ермакова (Лайкова) Матрена
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Ермаков Илья
Мать:
Ермакова Матрена
Смерть
1967
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