Морозова (Захаров) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: Захаров Павел
Мать: Захарова Прасковья
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Алексей
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Алексей
Смерть
Неизвестно