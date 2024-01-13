Морозова (Захаров) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Захаров) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Захаров Павел

Мать: Захарова Прасковья

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Алексей

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Алексей

Смерть
Неизвестно
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