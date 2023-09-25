(Козелева) Марья Ильинишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Козелев Ефим
Белый Холм, Богородицкая волость, Ельнинский уезд
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: Козелев Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козелев Ефим