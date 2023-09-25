(Козелева) Марья Ильинишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козелева) Марья Ильинишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Козелев Леон Ефимович

Отец ребёнка: Козелев Ефим

Белый Холм, Богородицкая волость, Ельнинский уезд
Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: Козелев Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козелев Фрол Ефимович

Отец ребёнка: Козелев Ефим

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