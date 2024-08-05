Ирина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти18.11.1814
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Игнатий Нестерович
Мать: Матрена Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1777
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1781
Сын: Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1783
Сын: Пётр Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Феодосия Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Третьякова (?) Матрона Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1791
Сын: Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Настасья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Иванович
Смерть
18.11.1814