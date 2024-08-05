Ирина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

18.11.1814

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Игнатий Нестерович

Мать: Матрена Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1777

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
09.05.1781

Сын: Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
21.12.1783

Сын: Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Феодосия Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Третьякова (?) Матрона Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1791

Сын: Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Настасья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Иванович

Смерть
18.11.1814

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