Терехов Андрей Львович
Место рождения
Дата рождения14.09.1897
Дата смерти07.03.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Терехов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Терехова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
07.05.1928
Сын: Терехов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Терехова Мария Николаевна
Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
07.03.1944
Умер в немецко-фашистском плену.