Терехов Андрей Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерехов Андрей Львович

Терехов Андрей Львович

avatar

Место рождения

Асоя, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

14.09.1897

Дата смерти

07.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Асоя, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Терехов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Терехова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
07.05.1928

Сын: Терехов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Терехова Мария Николаевна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
07.03.1944
Умер в немецко-фашистском плену.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close