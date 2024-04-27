Осипова Васса Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1850 по 1853 ст.
Отец ребёнка: Осипов Владимир Моисеевич
деревня Луканово Подольского уезда Московской губернии
Исповедные ведомости Московская губерния Подольский уезд Церкви города Подольска и Подольского уезда 1 января 1853 — 31 декабря 1853 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1664, стр. 373
Рождение ребёнка
11.05.1873 ст.
Дочь: Осипова Елена Владимирова
Отец ребёнка: Осипов Владимир Моисеевич
деревня Луканово Подольского уезда Московской губернии
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ ПОДОЛЬСКИЙ УЕЗД ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПОГОСТ БЛИЗ РОСТУНОВО СЕЛА, ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1 января 1871 — 31 декабря 1875 ЦГА Москвы, фонд №2192, опись №1, дело №41, стр. 2... Показать все
Смерть
Неизвестно