Осипова Васса Андреева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипова Васса Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Владимир Моисеевич

Рождение ребёнка
С 1850 по 1853 ст.

Сын: Осипов Петр Владимиров

Отец ребёнка: Осипов Владимир Моисеевич

деревня Луканово Подольского уезда Московской губернии
Исповедные ведомости Московская губерния Подольский уезд Церкви города Подольска и Подольского уезда 1 января 1853 — 31 декабря 1853 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1664, стр. 373
Рождение ребёнка
11.05.1873 ст.

Дочь: Осипова Елена Владимирова

Отец ребёнка: Осипов Владимир Моисеевич

деревня Луканово Подольского уезда Московской губернии
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ ПОДОЛЬСКИЙ УЕЗД ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПОГОСТ БЛИЗ РОСТУНОВО СЕЛА, ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1 января 1871 — 31 декабря 1875 ЦГА Москвы, фонд №2192, опись №1, дело №41, стр. 2... Показать все
Смерть
Неизвестно

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