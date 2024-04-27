Геращенко (Шпаковская) Вера Дмитриевна 1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Геращенко (Шпаковская) Вера Дмитриевна

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Место рождения

Стещино,Полесский район,Украина.

Дата рождения

1921

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Шпаковский Дмитрий Александрович

Мать: Потапчук Шпаковская (Дидковская) Варвара Самуиловна

Стещино,Полесский район,Украина.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаращук Анатолий Илларионович

Отец ребёнка: Гаращук Илья Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаращук Илья Илларионович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Гаращук Владимир Ильич

Отец ребёнка: Гаращук Илья Илларионович

Смерть
1985
Киев, Украина.

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