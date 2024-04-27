Геращенко (Шпаковская) Вера Дмитриевна
Место рожденияСтещино,Полесский район,Украина.
Дата рождения1921
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Стещино,Полесский район,Украина.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаращук Анатолий Илларионович
Отец ребёнка: Гаращук Илья Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Гаращук Илья Илларионович
Смерть
1985
Киев, Украина.