Воробьева (Пепеляева) Ангелина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Пепеляева) Ангелина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Пепеляев Николай Авдеевич

Мать: Пепеляева Тамара

Рождение ребёнка
1989

Сын: Воробьев Георгий Константинович

Отец ребёнка: Воробьев Константин

Рождение ребёнка
1992

Дочь: Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Воробьев Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Константин

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