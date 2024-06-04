Воробьева (Пепеляева) Ангелина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец: Пепеляев Николай Авдеевич
Мать: Пепеляева Тамара
Рождение ребёнка
1989
Сын: Воробьев Георгий Константинович
Отец ребёнка: Воробьев Константин
Рождение ребёнка
1992
Дочь: Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Воробьев Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьев Константин