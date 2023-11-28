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Никифорова Васса
Никифорова Васса
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1795
Дата смерти
14.09.1864
Пол
Женский
Отец
Симеонов Никифор
1765 г.р.
Мать
Тихонова Пелагея
1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец:
Симеонов Никифор
Мать:
Тихонова Пелагея
Смерть
14.09.1864
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