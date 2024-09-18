Тупицын Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?? УТОЧНИТЬ У ТОНИ
Мать ребёнка: Тупицына (Бутырина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Тупицына (Бутырина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тоня (Антонина)
Мать ребёнка: Тупицына (Бутырина) Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно