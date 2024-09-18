Тупицын Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТупицын Алексей

Тупицын Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?? УТОЧНИТЬ У ТОНИ

Мать ребёнка: Тупицына (Бутырина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Тупицына (Бутырина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тоня (Антонина)

Мать ребёнка: Тупицына (Бутырина) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупицына (Бутырина) Мария Ивановна

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