Морева Василиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Евфросиния Игнатьевна
Отец ребёнка: Морев Игнат Иванович
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Морев Игнат Иванович
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Морев Игнат Иванович
Есюнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Морев Игнат Иванович
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Морев Игнат Иванович
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Морев Игнат Иванович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Авдотья Игнатьевна
Отец ребёнка: Морев Игнат Иванович
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Морев Игнат Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морев Игнат Иванович
Смерть
После 1858