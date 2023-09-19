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Морева Василиса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Евфросиния Игнатьевна

Отец ребёнка: Морев Игнат Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Морев Леонтий Игнатьевич

Отец ребёнка: Морев Игнат Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Морев Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Морев Игнат Иванович

Есюнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Морев Степан Игнатьевич

Отец ребёнка: Морев Игнат Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Морев Яков Игнатьевич

Отец ребёнка: Морев Игнат Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Морев Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Морев Игнат Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Авдотья Игнатьевна

Отец ребёнка: Морев Игнат Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Морев Данил Игнатьевич

Отец ребёнка: Морев Игнат Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морев Игнат Иванович

Смерть
После 1858
Есюнино, Шуйский район, Северный край
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