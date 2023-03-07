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Бурховецкая Валентина Герасимовна
Бурховецкая Валентина Герасимовна
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Место рождения
Енакиево
Дата рождения
12.04.1945
Пол
Женский
Отец
Бурховецкий Герасим Павлович
1908 г.р.
Мать
Скулкова Ольга Степановна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1945
Отец:
Бурховецкий Герасим Павлович
Мать:
Скулкова Ольга Степановна
Енакиево
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