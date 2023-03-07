Бурховецкая Валентина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурховецкая Валентина Герасимовна

Бурховецкая Валентина Герасимовна

avatar

Место рождения

Енакиево

Дата рождения

12.04.1945

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1945

Отец: Бурховецкий Герасим Павлович

Мать: Скулкова Ольга Степановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close