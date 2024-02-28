Папков Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения03.10.1962
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1962
Отец: Папков Петр Киреевич
Мать: Папкова Полина Ивановна
Рождение ребёнка
04.03.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Папкова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
22.08.1994
Дочь: Гончарова Ангелина Ивановна
Мать ребёнка: Папкова Елена Владимировна