Папков Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папков Иван Петрович

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

03.10.1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1994 г.р.

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1962

Отец: Папков Петр Киреевич

Мать: Папкова Полина Ивановна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Папкова Елена Владимировна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.08.1994

Дочь: Гончарова Ангелина Ивановна

Мать ребёнка: Папкова Елена Владимировна

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