Долбня Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбня Филипп

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Место рождения

Курская губ., Грайворонский уезд, сл. Ракитная

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губ., Грайворонский уезд, сл. Ракитная
Рождение ребёнка
1861

Сын: Долбня Андриан Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Курская губ., Грайворонский уезд, сл. Ракитная
Рождение ребёнка
1863

Сын: Долбня Степан Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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