Долбня Филипп
Место рожденияКурская губ., Грайворонский уезд, сл. Ракитная
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губ., Грайворонский уезд, сл. Ракитная
Рождение ребёнка
1861
Сын: Долбня Андриан Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Курская губ., Грайворонский уезд, сл. Ракитная
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно