Мавра Иванова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Иванова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Около 1803 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Иван Степанов (Ич)

Отец ребёнка: Степан Павлов (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Павлов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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