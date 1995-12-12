Мартынов Виктор Александрович
Место рожденияБ. Терюшево Дальнеконстантиновский район Горьковской области
Дата рождения31.01.1935
Дата смерти12.12.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Б. Терюшево Дальнеконстантиновский район Горьковской области
Рождение ребёнка
04.05.1963
Сын: Мартынов Игорь
Мать ребёнка: Мартынова Людмила Ивановна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1995
Самара
Причина смерти: Сердечный приступ