Мартынов Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартынов Виктор Александрович

Мартынов Виктор Александрович

Место рождения

Б. Терюшево Дальнеконстантиновский район Горьковской области

Дата рождения

31.01.1935

Дата смерти

12.12.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Б. Терюшево Дальнеконстантиновский район Горьковской области
Рождение ребёнка
04.05.1963

Сын: Мартынов Игорь

Мать ребёнка: Мартынова Людмила Ивановна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Людмила Ивановна

Смерть
12.12.1995
Самара
Причина смерти: Сердечный приступ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close