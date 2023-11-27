Мария Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1706 г.р.

Мать

1707 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Влас Семенович

Мать: Екатерина Антоновна

Смерть
Неизвестно
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