Семенцова (Ворончихина) Любовь Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1934
Дата смерти?.08.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1954
Дочь: Пыжьянова Наталия Александровна
Отец ребёнка: Семенцов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмичева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Семенцов Александр Михайлович
Смерть
?.08.2012