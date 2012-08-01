Семенцова (Ворончихина) Любовь Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенцова (Ворончихина) Любовь Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1934

Дата смерти

?.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1954

Дочь: Пыжьянова Наталия Александровна

Отец ребёнка: Семенцов Александр Михайлович

Пашково, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмичева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Семенцов Александр Михайлович

Пашково, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
?.08.2012
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