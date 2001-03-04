Kaplounova (Kaplunova) Elena Хаимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1926
Дата смерти04.03.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1926
Отец: Каплунов Хаим
Мать: Kaplunova Basya Ida
Бракосочетание
30.04.1949
Муж: Житлин Лев Бунимович
Рождение ребёнка
09.04.1952
Дочь: Jitlina Tatiana
Отец ребёнка: Житлин Лев Бунимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Jitlina Galina
Отец ребёнка: Житлин Лев Бунимович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.03.2001