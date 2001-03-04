Kaplounova (Kaplunova) Elena Хаимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kaplounova (Kaplunova) Elena Хаимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1926

Дата смерти

04.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1926

Отец: Каплунов Хаим

Мать: Kaplunova Basya Ida

Бракосочетание
30.04.1949

Муж: Житлин Лев Бунимович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.04.1952

Дочь: Jitlina Tatiana

Отец ребёнка: Житлин Лев Бунимович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Jitlina Galina

Отец ребёнка: Житлин Лев Бунимович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.03.2001
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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