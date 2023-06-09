Спесивцева (Кулиничева) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спесивцева (Кулиничева) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Ильинское, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

06.02.?

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.?

Отец: Кулиничев Василий Александрович

Мать: не указана

Ильинское, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
06.06.1975

Сын: Спесивцев Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Спесивцев Анатолий Дмитриевич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1981

Дочь: Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Спесивцев Анатолий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спесивцев Анатолий Дмитриевич