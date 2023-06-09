Спесивцева (Кулиничева) Зинаида Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.02.?
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.?
Отец: Кулиничев Василий Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1975
Сын: Спесивцев Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Спесивцев Анатолий Дмитриевич
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Спесивцев Анатолий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно