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Тямулин Николай Александрович

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Место рождения

Филино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Тямулин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Тямулина Марина Ивановна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Тямулин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Тямулина Марина Ивановна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Тямулина Каллисфения Николаевна

Мать ребёнка: Тямулина Марина Ивановна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Тямулина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Тямулина Марина Ивановна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Тямулина Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Тямулина Марина Ивановна

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тямулина Марина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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