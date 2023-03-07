Тямулин Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Тямулин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Тямулина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Тямулин Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Тямулина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Тямулина Каллисфения Николаевна
Мать ребёнка: Тямулина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Тямулина Анна Николаевна
Мать ребёнка: Тямулина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Тямулина Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Тямулина Марина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тямулина Марина Ивановна
Смерть
Неизвестно