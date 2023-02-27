Прокуронова Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839 или 1840
Дата смерти27.10.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1839 или 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1859
Сын: Прокуроров Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
01.06.1860
Дочь: Прокуророва Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
03.01.1862
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Прокуроров Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Прокуроров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
06.08.1873
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
11.09.1876
Дочь: Прокуророва Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
20.09.1879
Дочь: Прокуророва Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сорицы, Новленская волость, Вологодский уезд
Смерть
27.10.1913