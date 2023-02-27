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Прокуронова Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839 или 1840

Дата смерти

27.10.1913

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 или 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1859

Сын: Прокуроров Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
01.06.1860

Дочь: Прокуророва Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
03.01.1862

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Прокуроров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Прокуроров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
06.08.1873

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
11.09.1876

Дочь: Прокуророва Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
20.09.1879

Дочь: Прокуророва Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Прокуроров Алексей Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокуроров Алексей Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Сорицы, Новленская волость, Вологодский уезд
Смерть
27.10.1913