Шевченко Диана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Диана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбунов Виктор

Мать: Горбунова Айгуль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Виталий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шевченко Дмитрий Рамилевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Кирил Дмитриевич

Отец ребёнка: Шевченко Дмитрий Рамилевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Владик Дмитриевич

Отец ребёнка: Шевченко Дмитрий Рамилевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Дмитрий Рамилевич

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