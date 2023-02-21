Шевченко Диана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбунов Виктор
Мать: Горбунова Айгуль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Виталий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шевченко Дмитрий Рамилевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Кирил Дмитриевич
Отец ребёнка: Шевченко Дмитрий Рамилевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Владик Дмитриевич
Отец ребёнка: Шевченко Дмитрий Рамилевич
Бракосочетание
Неизвестно