Колесник Матрона Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1863 ст.
Отец ребёнка: Колесник Иван Петрович
Рождение ребёнка
05.08.1865
Дочь: Колесник Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Колесник Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно