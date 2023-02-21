Колесник Матрона Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесник Матрона Александровна

Колесник Матрона Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1863 ст.

Сын: Колесник Иван Иванович

Отец ребёнка: Колесник Иван Петрович

Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
05.08.1865

Дочь: Колесник Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Колесник Иван Петрович

Потихоново, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесник Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close