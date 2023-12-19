Кондрашова Дуня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрашова Дуня

Кондрашова Дуня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Кондрашов Павел Никифорович

Отец ребёнка: Кондрашов Никифор

Боковой Майдан, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Кондрашов Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Кондрашов Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Кондрашов Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конышева Паня Никифоровна

Отец ребёнка: Кондрашов Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Полина Никифоровна

Отец ребёнка: Кондрашов Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Александр Никифорович

Отец ребёнка: Кондрашов Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Никифор

Место жительства
Неизвестно
Боковой Майдан, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close