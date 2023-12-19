Кондрашова Дуня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кондрашов Павел Никифорович
Отец ребёнка: Кондрашов Никифор
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Кондрашов Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Иван Никифорович
Отец ребёнка: Кондрашов Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Иван Никифорович
Отец ребёнка: Кондрашов Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конышева Паня Никифоровна
Отец ребёнка: Кондрашов Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Полина Никифоровна
Отец ребёнка: Кондрашов Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Александр Никифорович
Отец ребёнка: Кондрашов Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов Никифор
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область