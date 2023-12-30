Тарасова (Романова) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасова (Романова) Валентина Андреевна

Тарасова (Романова) Валентина Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1940

Дата смерти

04.04.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1969

Муж: Тарасов Виктор Григорьевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Виктор Григорьевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
04.04.1988
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close