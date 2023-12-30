Тарасова (Романова) Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1940
Дата смерти04.04.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1969
Рождение ребёнка
04.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Виктор Григорьевич
Смерть
04.04.1988