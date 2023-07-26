Лукьянюк (Филипюк) Лидия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянюк (Филипюк) Лидия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.?

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1980

Дочь: Курская Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Лукьянюк Николай Владимирович

Рождение ребёнка
14.08.1983

Дочь: Томильчик Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Лукьянюк Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянюк Николай Владимирович

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