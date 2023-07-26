Лукьянюк (Филипюк) Лидия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1980
Дочь: Курская Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Лукьянюк Николай Владимирович
Рождение ребёнка
14.08.1983
Дочь: Томильчик Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Лукьянюк Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно