Яценко Агафья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Яценко Лаврин
Отец ребёнка: Яценко Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Яценко Алексей Иванов
Российская империя
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Яценко Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Яценко Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1768
Сын: Яценко Кондрат
Отец ребёнка: Яценко Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1771
Сын: Яценко Яков Алексеев
Отец ребёнка: Яценко Алексей Иванов