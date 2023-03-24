Яценко Агафья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко Агафья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Яценко Лаврин

Отец ребёнка: Яценко Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1756

Сын: Яценко Никита Алексеев

Отец ребёнка: Яценко Алексей Иванов

Российская империя
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Яценко Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Яценко Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1768

Сын: Яценко Кондрат

Отец ребёнка: Яценко Алексей Иванов

Рождение ребёнка
1771

Сын: Яценко Яков Алексеев

Отец ребёнка: Яценко Алексей Иванов

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