Винокуров Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокуров Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Винокуров Василий Григорьевич

Мать: Тушкова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винокурова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Муха Елена Неизвестная

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муха Елена Неизвестная

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: И Елена И

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винокурова Юлия Дмитриевна

Мать ребёнка: И Елена И

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: И Елена И

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