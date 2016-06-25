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Гальянов Валерий Валерьевич

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Место рождения

город Семипалатинск Казахстан

Дата рождения

08.05.1966

Дата смерти

25.06.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

город Семипалатинск Казахстан
Рождение ребёнка
01.03.1988

Дочь: Гайдайчук Юлия Валерьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Семей (Семипалатинск) Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.06.2016
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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