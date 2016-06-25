Гальянов Валерий Валерьевич
Место рождениягород Семипалатинск Казахстан
Дата рождения08.05.1966
Дата смерти25.06.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
город Семипалатинск Казахстан
Рождение ребёнка
01.03.1988
Дочь: Гайдайчук Юлия Валерьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Семей (Семипалатинск) Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.06.2016
Рязань, город Рязань, Рязанская область