Агапова Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти29.09.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Логинов Александр
Отец ребёнка: Агапов Иван Логинович
Андреевское, Костромская область, Россия
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Степанова Анна
Отец ребёнка: Агапов Иван Логинович
Андреевское, Костромская область, Россия
Рождение ребёнка
02.12.1876
Дочь: Елпидифорова Варвара
Отец ребёнка: Агапов Иван Логинович
Андреевское, Костромская область, Россия
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Кананина Павла
Отец ребёнка: Агапов Иван Логинович
Андреевское, Костромская область, Россия
Рождение ребёнка
22.02.1883
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Агапов Иван Логинович
Андреевское, Костромская область, Россия
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Агапов Иван Логинович
Андреевское, Костромская область, Россия
Рождение ребёнка
02.03.1885
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Агапов Иван Логинович
Андреевское, Костромская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.1912
Андреевское, Костромская область, Россия