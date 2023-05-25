Агапова Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапова Марфа Яковлевна

Агапова Марфа Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

29.09.1912

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Логинов Александр

Отец ребёнка: Агапов Иван Логинович

Андреевское, Костромская область, Россия
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Степанова Анна

Отец ребёнка: Агапов Иван Логинович

Андреевское, Костромская область, Россия
Рождение ребёнка
02.12.1876

Дочь: Елпидифорова Варвара

Отец ребёнка: Агапов Иван Логинович

Андреевское, Костромская область, Россия
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Кананина Павла

Отец ребёнка: Агапов Иван Логинович

Андреевское, Костромская область, Россия
Рождение ребёнка
22.02.1883

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Агапов Иван Логинович

Андреевское, Костромская область, Россия
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Агапов Иван Логинович

Андреевское, Костромская область, Россия
Рождение ребёнка
02.03.1885

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Агапов Иван Логинович

Андреевское, Костромская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агапов Иван Логинович

Смерть
29.09.1912
Андреевское, Костромская область, Россия