Скирда Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Скирда Виктор
Отец ребёнка: Скирда Александр
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Скирда Александр
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Скирда Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скирда Александр
Смерть
1985
Похороны
Неизвестно