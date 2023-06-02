Скирда Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скирда Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Скирда Виктор

Отец ребёнка: Скирда Александр

Мочилки, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Скирда Александр

Мочилки, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Скирда Александр

Мочилки, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скирда Александр

Смерть
1985
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан