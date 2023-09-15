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(Hoffmann) Johanna
(Hoffmann) Johanna
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Место рождения
Одесса
, Одеська область
Дата рождения
1825
Пол
Женский
Отец
Hoffmann Johann Nikolaus Nikolaus
Около 1788 г.р.
Мать
(Trautmann) Susanna Elisabeth
1798 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец:
Hoffmann Johann Nikolaus Nikolaus
Мать:
Susanna Elisabeth
Одесса
, Одеська область
Работа или профессия
Неизвестно
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