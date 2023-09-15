(Hoffmann) Johanna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Hoffmann) Johanna

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Hoffmann Johann Nikolaus Nikolaus

Мать: Susanna Elisabeth

Одесса, Одеська область
Работа или профессия
Неизвестно
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