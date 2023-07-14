Долматов Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолматов Ефим

Долматов Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1908

Сын: Долматов Пётр Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Долматов Арсений Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Долматов Павел Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Долматов Василий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Долматов Яков Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Долматов Егор Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close