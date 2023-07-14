Долматов Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1908
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Долматов Арсений Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Долматов Василий Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно