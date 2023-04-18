Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Геннадий
Геннадий
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Дата смерти
2004
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Затеева Пелагея
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДР
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать:
Затеева Пелагея
Смерть
2004
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь