Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: Затеева Пелагея

Смерть
2004