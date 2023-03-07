Суднишников Федор (Фетка) Баженов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суднишников Федор (Фетка) Баженов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Суднишников Бажен (Баженко Бажа) Дмитриев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1645

Сын: Суднишников Григорий (Гришка) Федоров

Мать ребёнка: не указана

поч. Микитки Тарасова, Ильинский погост (Волково), Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Микитки Тарасова, Ильинский погост (Волково), Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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