Суднишников Федор (Фетка) Баженов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: Суднишников Бажен (Баженко Бажа) Дмитриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1645
Сын: Суднишников Григорий (Гришка) Федоров
Мать ребёнка: не указана
поч. Микитки Тарасова, Ильинский погост (Волково), Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Микитки Тарасова, Ильинский погост (Волково), Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646