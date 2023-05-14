Михалев Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалев Александр Петрович

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Место рождения

Кировск Мурманской области

Дата рождения

28.08.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Кировск Мурманской области
Рождение ребёнка
22.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кировск Мурманской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности