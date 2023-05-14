Михалев Александр Петрович
Место рожденияКировск Мурманской области
Дата рождения28.08.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Кировск Мурманской области
Рождение ребёнка
22.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кировск Мурманской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности